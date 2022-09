Fux lamenta morte de Elizabeth II e relembra visita dela ao STF: ‘Exemplo de elevadas virtudes’

STF divulgou nota oficial na noite desta quinta-feira, 8, sobre a morte da rainha

Nelson Jr./SCO/STF Ministro Luiz Fux, presidente do STF, lamenta morte da Rainha Elizabeth II



O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a morte da Rainha Elizabeth II, nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos. Ele também ressaltou o legado deixado pela monarca. “Recebo com profundo pesar a notícia da morte de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. A monarca que sempre esteve firme ao lado do seu povo em períodos de grandes transformações na humanidade. Exemplo de elevadas virtudes, representou um modelo para as mulheres das mais diversas gerações e foi um ícone cultural do nosso tempo”, disse. Fux ainda relembrou de quando a rainha visitou o STF em novembro de 1968. O ministro comentou que, na oportunidade, ela entregou uma comenda ao então presidente do STF, ministro Luiz Galloti. “Em discurso, Elizabeth II mencionou a importância da harmonia entre os poderes: ‘Impressionou-me a ideia, traduzida na mais ousada e bela das arquiteturas, de se construir uma capital em torno dos três poderes fundamentais do estado: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os três devem funcionar em uníssono, porquanto, no fim, é o primado do direito que constitui o bem mais precioso do estado civilizado'”, completou.