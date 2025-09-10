Jovem Pan > Notícias > Política > Fux vota para inocentar Paulo Sérgio Nogueira de todos os crimes da tentativa de golpe

Fux vota para inocentar Paulo Sérgio Nogueira de todos os crimes da tentativa de golpe

Ministro do STF alegou que não existem provas o suficiente para a condenação do ex-ministro da Defesa do Brasil

  • Por Sarah Américo
  • 10/09/2025 22h04
  • BlueSky
Alan Santos/PR - 01/04/2022 Ministro Paulo Sergio Nogueira Fux vota para absolveer Paulo Sérgio Nogueira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, votou para absolver Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do Brasil, de todos os crimes da qual era acusado pela tentativa de golpe de Estado de 8 de Janeiro de 2023. “Não há provas o suficiente”, disse o ministro nesta quarta-feira (10), durante sua análise dos acusados pelos ataques contra a democracia. “Eu constato assim a ausência de qualquer prova, no sentido que o réu Paulo Sérgio Guedes de Oliveira, agiu para apoiar ou participar da prática de um golpe de Estado, ou de uma abolição violenta do Estado democrático e lei”, afirmou Fux.

“O réu não apoiou qualquer ideia de ruptura institucional. No meu modo de ver, houve uma inovação em séries de alegações finais, que passou a acusá-lo de praticar crimes por omissão consistente no grave descumprimento de seus deveres funcionários, quando poderia ter agido para prevenir os resultados”, complementu o ministro.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A Sessão começou por volta das 9h da manhã e já dura mais de 12h. Além de Paulo Sérgio Nogueira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi inocentado das acusações.  O ministro do STF é terceiro dos cinco integrantes da Primeira Turma a votar. Faltam ainda Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12).

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >