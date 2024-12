Gilmar Mendes diz que Alexandre de Moraes ‘enche de orgulho a nação brasileira’

O ministro do STF aproveitou a sessão de encerramento do ano Judiciário nesta quinta-feira (19) para expressar solidariedade ao colega e sua família diante das ameaças reveladas no suposto plano de golpe

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez um elogio ao colega Alexandre de Moraes na sessão de encerramento do ano Judiciário nesta quinta-feira (19). “Vossa Excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira, demonstrando, ao mesmo tempo, ponderação e assertividade na condução dos múltiplos procedimentos adotados para a defesa da democracia em nossa pátria”, declarou.

Gilmar fez relação às investigações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado que visava assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Moraes. O ministro manifestou solidariedade a Moraes e sua família, considerando as ameaças reveladas no plano de golpe como alarmantes. Ele enfatizou que os eventos investigados geram “perplexidade e indignação” entre os defensores da democracia no Brasil, sublinhando a seriedade da situação atual. Mendes também mencionou a necessidade de reconhecer os “graus de paroxismos desconhecidos na história brasileira”.

A investigação conduzida por Moraes levou ao indiciamento de 40 indivíduos, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Walter Braga Netto, que está em prisão preventiva. Os acusados enfrentam sérias acusações, como associação criminosa e tentativa de golpe de Estado, refletindo a gravidade das ações investigadas.

Além disso, Mendes fez um apelo à preservação dos fundamentos democráticos do Brasil. “É fundamental que todos os democratas se mantenham vigilantes frente a esses acontecimentos”, disse no contexto do balanço anual apresentado pelo presidente do STF, Roberto Barroso, que deixará a presidência da Corte em 2025. Barroso destacou os avanços e desafios enfrentados pelo tribunal durante o ano.

