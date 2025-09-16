Gleisi diz que anistia é imoral e inconstitucional e convoca ministros para barrar votação

Uma reunião com ministros do Centrão foi chamada após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ter anunciado que vai discutir na quarta-feira (17), a proposta da anistia

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO 'Vamos nos posicionar contra e trabalhar para derrubar o pedido de urgência', afirmou a ministra



A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta terça-feira (16), que “o governo é contra a anistia” a Jair Bolsonaro e outros réus condenados por tentativa de golpe de Estado para evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O governo é contra a anistia. Além de imoral é inconstitucional. Nem terminou o julgamento e já há pressão para pautar. Vamos nos posicionar contra e trabalhar para derrubar o pedido de urgência”, disse a ministra.

Líderes da Câmara dos Deputados se reuniram esta manhã para decidir se o projeto de lei da anistia irá ao plenário ou não. Há pressão por parte da oposição para que um pedido de urgência, para acelerar a tramitação da proposta, seja votado nesta semana Deputados de oposição projetam mais de 300 votos em favor do requerimento de urgência para uma anistia moderada, enquanto governistas sustentam que há condições de derrubar o pedido, em votação acirrada. Caso a anistia inclua Bolsonaro, parlamentares avaliam que a aprovação do mérito pode ser mais difícil.

Gleisi Hoffmann se reúne esta tarde com ministros do Centrão. O encontro acontece de olho na votação do projeto de anistia aos réus e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado. São esperados para a reunião os ministros do PSD, MDB, PP e União Brasil.

A reunião foi chamada após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), ter anunciado que vai discutir na quarta-feira (17), a proposta da anistia. A decisão foi anunciada após reunião de líderes nesta terça-feira. “Amanhã, convoquei nova reunião de líderes para deliberar sobre a urgência dos projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023”, disse Motta, em publicação no X.

