Gleisi diz que Congresso quer fazer ‘intervenção indevida’ no governo federal

Presidente do PT criticou um projeto de Lei que desejar tornar obrigatório o pagamento das emendas de comissão em ano eleitoral

Flickr/Paulo Pinto/Agência PT Gleisi criticou projeto que quer impor nova regra para gastos do governo federal nesta sexta-feira, 27



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, sua opinião sobre o projeto que tramita no Congresso que defende a obrigatoriedade do governo em pagar mais emendas parlamentares. “No momento que o país precisa direcionar investimentos para o crescimento e políticas públicas estruturantes, deputados querem obrigar o governo a pagar emendas de comissões permanentes”, afirmou a petista, que também chamou a ação de “intervenção indevida” do Congresso. Atualmente, o pagamento das emendas individuais e de bancada são impositivos, ou seja, obrigatórios. Agora, um grupo de parlamentares quer que o pagamento das emendas de comissão seja obrigatório a partir de 2024, ano das eleições municipais. A ideia vem sendo debatida no âmbito do projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). “Apresentar emendas é direito e dever do Legislativo, mas cabe ao Executivo aplicar o Orçamento de forma planejada e ordenada a serviço do país. Propostas como esta que tramita na Câmara servem para atender apenas interesses políticos insaciáveis. Vamos pensar primeiro no Brasil”, afirmou a presidente na publicação.