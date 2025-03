Gleisi Hoffmann critica governadores por falta de gratidão ao governo federal

Ministra saiu em defesa de Lula após adversários subirem o tom contra o presidente e recordou a ajuda financeira que o Palácio do Planalto liberou para alguns Estados

A ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo, expressou sua insatisfação em relação aos governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul. Em uma postagem em sua conta no X, ela criticou os líderes estaduais por não demonstrarem gratidão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o governo federal quitar R$ 1,33 bilhão em dívidas dessas unidades federativas.

Gleisi destacou que, apesar do auxílio financeiro em momentos críticos, os governadores têm atacado o presidente. Ela enfatizou a falta de reconhecimento por parte deles, mesmo após a liberação de recursos significativos. O montante pago incluiu R$ 854 milhões destinados a Minas Gerais, R$ 320 milhões ao Rio de Janeiro, R$ 76 milhões a Goiás e R$ 73 milhões ao Rio Grande do Sul.

Relatório do Tesouro mostra que a União pagou, em fevereiro, R$ 854 milhões de dívidas que não foram honradas pelo governo de Minas Gerais, R$ 320 milhões do governo do Rio, R$ 76 milhões de Goiás e R$ 73 milhões do Rio Grande do Sul. E ninguém ouviu, da parte dos governadores… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 18, 2025

Os governadores que estão na mira das críticas são Romeu Zema (Novo), Cláudio Castro (PL), Ronaldo Caiado (União) e Eduardo Leite (PSDB).

O processo de pagamento das dívidas ocorre quando o Tesouro Nacional notifica os devedores sobre os atrasos. Caso não haja regularização, a União assume a responsabilidade de quitar os valores pendentes.

