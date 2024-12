Gleisi Hoffmann descarta candidatura à Presidência na próxima eleição: ‘O nome do PT para 2026 é Lula’

Idade avançada e algumas questões de saúde têm gerado incertezas sobre viabilidade do atual presidente como candidato; ele hoje tem 79 anos

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO A deputada Gleisi Hoffmann é presidente nacional do PT



A deputada federal Gleisi Hoffmann, que ocupa a presidência do PT, declarou que não tem a intenção de se candidatar à Presidência em 2026. Em uma postagem em suas redes sociais, ela enfatizou que o candidato do partido para a próxima eleição será Luiz Inácio Lula da Silva. A afirmação foi clara: “Não sou e nem pretendo ser candidata. O nome do PT para 2026 é Lula”. A possibilidade de Gleisi Hoffmann ser considerada como candidata será analisada em uma pesquisa a ser realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, com previsão para janeiro de 2025.

Atualmente, Lula é percebido como o principal nome da esquerda para a disputa presidencial. No entanto, sua idade avançada e algumas questões de saúde têm gerado incertezas sobre sua viabilidade como candidato em 2026. O presidente da República tem atualmente 79 anos — estará com 81 nas próximas eleições. Essas preocupações podem influenciar a estratégia do PT nas próximas eleições.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA