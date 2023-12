Gonet diz que Moraes servirá de guia para sua atuação na PGR

Fala ocorreu durante sessão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Alexandre de Moraes também teceu elogios a Paulo Gonet

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Gonet deve tomar posse como procurador-geral da República na próxima semana



O recém-aprovado pelo Senado Federal para ocupar o cargo máximo da Procuradoria-Geral da República (PGR), Paulo Gustavo Gonet Branco, afirmou nesta quinta-feira, 14, em sessão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, servirá como direcionamento para que ele comande a PGR. “Se eu tenho uma boa experiência para servir de guia na Procuradoria-Geral da República, eu recebi essa experiência daqui, da Justiça Eleitoral e, especialmente, de Vossa Excelência ministro-presidente, um exemplo, uma postura intimorata”, disse. Anteriormente, o magistrado do STF havia afirmado que “a sua excelência [Gonet] reúne coragem, seriedade, competência e lealdade institucional para chefiar uma das mais importantes instituições da República”.

Paulo Gonet foi aprovado para ocupar o cargo de procurador-geral da República na quarta-feira, 13, após mais de 10 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, onde recebeu 23 votos ante 4 votos. Em seguida, a indicação do presidente Lula seguiu para plenário e Gonet foi aprovado para o cargo máximo na PGR por 65 votos favoráveis a 11 contrários. Ele deve tomar posse na próxima semana.