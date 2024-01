Governador de Santa Catarina nomeia filho para Secretaria da Casa Civil

A troca ocorre devido à intenção do antigo secretário, Estener Soratto (PL), de concorrer à Prefeitura de Tubarão nas eleições de outubro

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou nesta quarta-feira, 3, a nomeação de seu filho, Filipe Melo, para o cargo de Secretário da Casa Civil. A troca ocorre devido à intenção do antigo secretário, Estener Soratto (PL), de concorrer à Prefeitura de Tubarão nas eleições de outubro. Embora a substituição pudesse ocorrer até abril, Jorginho e Soratto decidiram antecipar a mudança. Jorginho anunciou a nomeação de Filipe por meio de uma nota oficial do governo, destacando sua experiência na gestão pública e listando os cargos que ele ocupou anteriormente. No entanto, o governador não mencionou o parentesco entre eles. A assessoria do governador também divulgou uma nota reiterando que não há impedimentos legais para a indicação de Filipe e enfatizando que seu nome foi aprovado por lideranças de todos os Poderes estaduais.