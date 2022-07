Governador do Distrito Federal restringe horário para venda de bebidas alcoólicas

Ibaneis Rocha justificou que a medida visa reduzir índices de criminalidade; estabelecimentos comerciais deverão permanecer abertas até a meia noite de domingo a quarta e até as 02h nos demais dias

Alan Santos/PR - 25/03/2022 Ibaneis Rocha determinou a restrição de horários para comercialização de bebidas alcoólicas em Cielândia, no Distrito Federal



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicou uma medida no Diário Oficial nesta terça-feira, 19, que restringe o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas. Com o objetivo de diminuir a criminalidade, o mandatário determinou que o comercio dos itens alcoólicos poderá ocorrer somente de domingo à quarta, até a meia noite; e nos demais dias até as 02 horas da madrugada. Na publicação da medida, o governo argumenta que a “Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos” e, com isso, deve ser exercida “para a preservação da ordem pública”. Locais que tenham apresentações de músicas ao vivo deverão implementar um sistema de tratamento acústico e torna-se proibido a utilização de caixas de som que propaguem o som para fora do comércio. A medida torna-se válida para a região de Ceilândia e comerciantes locais terão 90 dias para se adequar às novas regras. Plano Piloto, região central de Brasília; e Lago Sul, área da elite financeira, não foi impactada com a medida.