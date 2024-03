Governadores apoiam fim da reeleição e ampliação de mandato para cinco anos

Romeu Zema, Eduardo Leite e Ratinho Júnior se posicionaram favoravelmente à proposta que está em discussão no Senado

DOUG PATRÍCIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema, governador de Minas Gerais, durante evento na cidade mineira de Sarzedo



Os governadores Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, manifestaram apoio à proposta discutida no Senado que visa acabar com a reeleição para cargos de presidente, governador e prefeito, além de ampliar o mandato para cinco anos. Todos os três foram reeleitos em 2022. A medida é defendida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O relator do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), apresentou aos líderes partidários três sugestões de Propostas de Emendas à Constituição (PEC) para acabar com a reeleição. Os líderes partidários receberam as propostas de forma positiva.

Os governadores participaram da abertura da 10.ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Porto Alegre, e deixaram claro que opinaram de forma pessoal, não em nome da entidade. Zema afirmou ter conversado com Pacheco sobre o tema e destacou que o senador é favorável à ideia de unificar as eleições a cada cinco anos. Ratinho Júnior expressou sua preferência por um mandato de cinco anos para o Executivo, enquanto Leite considerou positiva a discussão, mencionando outras medidas que poderiam aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro.

