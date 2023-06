Governo chama a atenção para alto número de convocações de ministros na Câmara

José Guimarães destacou nesta quarta-feira que chefes de pasta de Lula já foram chamados 203 vezes; Flávio Dino foi quem mais registrou presença na Casa Baixa do Congresso

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Governo federal afirma que nunca a Câmara convocou tantos ministros para esclarecimentos



A Câmara dos Deputados aprovou, ao todo, 206 convocações dos ministros do governo Lula do início do ano até agora, informou nesta quarta-feira, 28, o líder de governo na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães (PT-CE). O parlamentar apresentou o dado ao anunciar balanço da articulação do governo na Casa. Segundo ele, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi quem recebeu o maior número de convocações para prestar esclarecimentos aos deputados federais. No entanto, a maior parte dos pedidos (203) foi transformada em convite, condição que não obriga o comparecimento — o que só foi possível, de acordo com Guimarães, após negociação.”Para isso, precisa dialogo com a oposição e com as comissões da Casa”, explicou. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFC) foi o colegiado que mais fez pedidos de comparecimento dos ministros de governo. Dos 37, 28 compareceram à Câmara. “Nunca tivemos a presença de tantos ministros. Acho até que foram debates muito importantes”, disse o líder de governo. “Portanto, foi muito estratégico para nós os ministros terem vindo aqui e debatido com a oposição”.