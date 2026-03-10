Governo de São Paulo decide manter a redução da pressão da água durante a noite

Em entrevista à Jovem Pan, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, diz que a manutenção foi questão de ‘prudência’

Fernanda Carvalho/Fotos Públicas Sao Paulo SP Brasil 05 05 2015 mesmo com racionamentos reducao de pressao Sabesp aumenta a agura no estado de Sao Paulo. Foto: Fernanda Carvalho / Fotos Públicas



Após reunião, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo decidiu manter a Gestão de Demanda Noturna em 10 horas. A pressão da água nas residências e estabelecimentos da Região Metropolitana de São Paulo seguirá reduzida entre as 19h e às 5h.

A decisão do Conselho Diretor da Agência levou em consideração o percentual de recuperação dos reservatórios e a aproximação do período de estiagem. O objetivo é evitar a falta de água durante as estações mais secas.

Mesmo com as recentes chuvas e o crescimento dos níveis dos reservatórios, o cenário é de atenção. Ainda que o sistema Metropolitano Integrado opere com cerca de 50% da capacidade, o Cantareira, que abastece metade da Região Metropolitana de São Paulo, está com 38,2%. Para se ter uma ideia, no dia 10 de janeiro de 2026, o volume do reservatório era de apenas 19,7%. O crescimento, no entanto, não é o suficiente e as projeções do governo estadual indicam que o Cantareira tinha que estar com aproximadamente 50% para ter um período seco com segurança hídrica.

Em entrevista à Jovem Pan, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, classificou como prudente a manutenção da medida: “Para a gente preservar os mananciais, principalmente o Cantareira, decidimos, por uma questão de prudência, manter a GDN pelo menos até o final do período úmido. Mas claro que estamos acompanhando todos os dias. A gente está vendo todo o ciclo hidrológico e a próxima seca”.

Ela pontuou ainda que fevereiro teve um volume de chuva acima da média histórica. No entanto, ressaltou que nos meses anteriores as precipitações foram irregulares.

A gestão estadual estabeleceu uma curva de contingência, separada por faixas, que vai até o nível 7, sendo este último um patamar crítico em que já haveria racionamento. Atualmente, o cenário hídrico está na faixa 3. Dentro deste contexto, o governo estabeleceu como indicador mínimo o índice de 30% em setembro deste ano para o Sistema Integrado Metropolitano.

A redução da pressão da água, no entanto, gerou muitas reclamações por parte da população. Natalia Resende afirma que uma série de medidas foi adotada para mitigar os impactos. Ela afirma que houve, inclusive, uma queda no número de reclamações.

O governo diz que está distribuindo e instalando caixas d’água para populações que são mais afetadas.

A redução da pressão noturna teve início em agosto do ano passado e, segundo o governo do estado, já economizou mais de 105 bilhões de litros de água, volume que seria suficiente para abastecer a Capital paulista, Guarulhos, São Bernardo e Mauá por aproximadamente 30 dias.