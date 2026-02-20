Governo defende PL Antifacção aprovado no Senado e crítica Derrite na relatoria

A bancada do Partido dos Trabalhadores reafirma o interesse em votar o Projeto de Lei Antifacção, mas reitera que votará contra o texto aprovado na Câmara dos Deputados

A decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta em manter o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) na relatoria do projeto Antifacção, gerou sentimentos diferentes nos parlamentares. A base do governo criticou e a oposição comemorou.

Como adiantamos na Jovem Pan, os governistas pressionavam pela troca na relatoria devido a uma série de mudanças promovidas por Derrite no texto aprovado na Câmara, no ano passado. O relator chegou a apresentar seis versões do projeto e foi criticado por que a proposta enfraqueceria a estrutura da Polícia Federal.

A bancada do Partido dos Trabalhadores reafirma o interesse em votar o Projeto de Lei Antifacção, mas reitera que votará contra o texto aprovado na Câmara dos Deputados, relatado pelo deputado Derrite, por entender que ele desconfigura a proposta original do governo.

Segundo o líder do PT na Casa, deputado Pedro Uczai (PT-SC), o texto do deputado federal fragmenta e descentraliza os recursos, enfraquecendo a construção de um verdadeiro sistema único de segurança pública. E defende o texto aprovado no Senado Federal, que, segundo o partido, qualificou o mérito da proposta e recuperou pontos centrais como a criação de um fundo nacional com capacidade de sustentar ações de inteligência e modernização dos órgãos de informação.

Já a oposição comemorou a manutenção de Derrite no projeto que combate ao crime organizado e classificaram a decisão de Hugo Motta como esperada e acertada.

Derrite deve fazer modificações no texto e defende a volta de pontos retirados no Senado. Por conta disso, vai enfrentar resistência da base governista.

Parlamentares da base devem buscar um canal de diálogo com o relator nos próximos dias na tentativa de construir um entendimento.