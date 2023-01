Governo exonera superintendente da PRF do Piauí, único mantido no cargo após dispensa em massa

Informação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira e assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rui Costa é o ministro-chefe da Casa Civil



O superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, Paulo Fernando Nunes Moreno, foi exonerado de sua função nesta sexta-feira, 20, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. A informação foi publicada no Diário Oficial da União do dia. Moreno havia sido o único mantido na função entre outros 25 chefes da PRF de Estados, além do 26º do Distrito Federal, exonerados na noite da última quinta-feira, 19. Ele também era o último indicado pela gestão presidencial de Jair Bolsonaro (PL). Moreno teria pedido para ser exonerado do cargo por não se sentir a vontade após seus colegas de função serem desligados e argumentado se tratar de uma “decisão pessoal”. Assumirá imediatamente, segundo site do governo federal, o superintendente substituto, Jairo Lima de Oliveira.