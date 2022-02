Governo federal destina R$ 2,3 milhões em recursos para Petrópolis

Repasse foi aprovado após publicação no Diário Oficial da União; expectativa é de que novos recursos sejam destinados

EFE/Antonio Lacerda Petrópolis recebe R$ 2,3 milhões em recursos do governo federal



O governo federal repassou, após publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira, 17, um total de R$ 2,3 milhões para o município de Petrópolis. A quantia foi disponibilizada para cidade após a edição de duas portarias do Ministério do Desenvolvimento Regional pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas. “Além da Defesa Civil Nacional, nós temos uma forte atuação das Forças Armadas. Tropas do Exército e da Marinha que chegaram para ajudar na operação. Neste momento, equipes de engenharia e militares trabalham, por exemplo, na liberação de vias”, explicou o servidor. Os recursos foram transferidos após a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconhecer o estado de calamidade pública que o local vive. O primeiro montante, de R$ 1,67 milhão, será utilizado para a aquisição de cestas básicas, material de limpeza, colchões, cobertores e kits de higiene pessoal. O restante, de R$ 655,7 mil, pagará a limpeza urbana e a desobstrução de canais, bem como a contratação de caminhões, escavadeiras e a prestação de serviços gerais em mais de 10 áreas na cidade. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento Regional é de que mais recursos sejam disponibilizados para a região nos próximos dias.