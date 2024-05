Governo federal libera mais de R$ 580 milhões em emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul

Verba será usada para a reconstrução do Estado, devastado pelas fortes chuvas que começaram na semana passada; há a possibilidade de liberação adicional de R$ 448 milhões, dependendo de negociações no Congresso

Ricardo Stuckert/PR Lula se reúne com os ministros Haddad, Rui Costa, Tebet, Padilha e Messias para discutir as ações de recuperação no Rio Grande do Su



O governo federal anunciou nesta segunda-feira (6) a liberação imediata de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais destinadas a 448 municípios do Rio Grande do Sul, Estado devastado pelas fortes chuvas que atingem a região desde a semana passada. Do total, R$ 538 milhões serão aplicados na área da Saúde, enquanto o restante abrange setores como Cidades, Integração e Desenvolvimento Regional, Agricultura e Pecuária, Educação, Justiça e Segurança Pública, e Esporte. O anúncio foi feito durante uma reunião entre ministros e secretários da gestão nacional e representantes das bancadas estadual e federal do Rio Grande do Sul. O secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, destacou a possibilidade de liberação adicional de R$ 448 milhões em emendas especiais para o Estado, dependendo de acordos de bancada para votação no Congresso até quarta-feira (8).

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, mencionou a expectativa de liberação de mais R$ 83 milhões em emendas para a área ainda nesta semana. “Só na Saúde, liberamos nessa reunião cerca de R$ 614 milhões em pagamentos de emendas individuais e de bancada. Não vamos deixar faltar o dinheiro necessário para a reconstrução das áreas afetadas pelas chuvas”, disse o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. O evento teve como objetivo alinhar demandas, prioridades de investimento e flexibilização de normas para garantir que os recursos cheguem rapidamente aos mais necessitados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que visitou o Estado no domingo com uma comitiva de líderes dos três Poderes, reforçou a importância de superar a burocracia para agilizar a ajuda humanitária e a reconstrução.

Entre os anúncios por área, destacam-se medidas na saúde, defesa civil, segurança alimentar, abrigamento, transporte e abertura de um escritório do governo federal em Porto Alegre para facilitar o acesso aos recursos e programas durante a crise. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 345 municípios afetados pelas chuvas, com milhares de desabrigados e desalojados, além de danos em infraestrutura. Há a confirmação de 83 óbitos e o registro de 111 desaparecidos. Segundo a Defesa Civil, 3.461 animais foram salvos.