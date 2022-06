Governo indica Carlos Portinho como novo líder do Senado

Informação foi divulgada pelo ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior, em seu perfil no Twitter; posto estava vago desde dezembro de 2021, quando Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) renunciou ao cargo

Waldemir Barreto/Agência Senado Portinho é filiado ao Partido Liberal, mesma sigla do presidente Jair Bolsonaro



O ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria Junior, anunciou, na tarde desta quarta-feira, 7, que o Palácio do Planalto escolheu o senador Carlos Portinho (PL-RJ) para ocupar a liderança do governo no Senado. “É com satisfação que recebemos a indicação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro do senador Carlos Portinho para Líder do Governo no Senado Federal”, diz a publicação feita no Twitter. O governo Bolsonaro está sem líder na Casa desde dezembro do ano passado, quando Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) renunciou ao cargo.

Antes de indicar Portinho, o governo já havia sondado os senadores Alexandre Silveira (PSD-MG) e Carlos Viana (PL-MG). O parlamentar do PSD recuou em razão da pressão de correligionários. À época do primeiro convite, o PSD ainda tinha o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), como presidenciável – uma ala de senadores independentes e que se opõem ao governo federal rejeitavam o eventual alinhamento com o Palácio do Planalto. Viana, por sua vez, desistiu do posto em razão de sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais.