Governo Lula celebra internamente a indicação de Flavio; Tarcísio é considerado mais difícil

Para o entorno do petista, um membro da família Bolsonaro como adversário mantém o clima de polarização de 2022, que acabou com vitória da esquerda

Ricardo Stuckert/PR Entorno do presidente Lula gosta da ideia de Flavio Bolsonaro como principal adversário



Integrantes do governo Lula (PT) celebraram a indicação do senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) para ser o candidato da direita ao Planalto em 2026. A avaliação dos petistas é que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um adversário “mais fácil” que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para o entorno de Lula, um membro da família Bolsonaro como adversário mantém o clima de polarização de 2022, que acabou com vitória da esquerda. A avaliação é que Flavio teria mais dificuldade para conquistar votos de indecisos, para fechar acordos com partidos de centro e para conseguir apoio de grandes empresários.

Tarcísio, por outro lado, conta com forte apoio de líderes do Centrão, do mercado financeiro e do agronegócio. Com estilo mais discreto e comedido do que Bolsonaro, também tem mais apelo para conquistar eleitores indecisos.

De forma silenciosa, o PT também celebra o desgaste dentro da direita e do Centrão. O anúncio da indicação de Flavio não foi discutido pelos partidos e gerou desconforto em líderes.

Tarcísio ainda no radar

Apesar da indicação de Bolsonaro, membros do governo ainda acreditam que o governador de São Paulo tem boas chances de concorrer como apadrinhado por Bolsonaro.

A leitura é similar a de líderes do Centrão, que ainda confiam na candidatura do governador. A avaliação de importantes caciques partidários é de que o movimento da família Bolsonaro não passa de um ‘balão de ensaio’. Aliados do governador de São Paulo também acreditam que esse aval do ex-presidente pode não ser definitivo, pois traz inúmeras desvantagens políticas para o PL, que pode terminar isolado no pleito do próximo ano.

O Centrão ainda deseja construir um acordo para que Tarcísio seja o candidato com a benção de Bolsonaro, e ameaça lançar candidaturas próprias se Flavio não recuar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, por exemplo, voltou a dizer hoje que segue pré-candidato. Ratinho Jr., do Paraná, também é bastante cotado.

Indicação de Flavio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o filho mais velho, o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) para disputar a eleição para a Presidência da República em 2026. O PL e o próprio congressista confirmaram a informação.

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou a escolha de Bolsonaro. “Nosso Capitão ratificou a candidatura. Bolsonaro falou, está falado”, disse.

O primogênito não era considerado um dos favoritos por especialistas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é tido como o nome mais forte para disputar o Planalto com Lula e conta com forte apoio de líderes do Centrão, do mercado financeiro e do agronegócio.

Mais popular que o irmão entre os bolsonaristas, Eduardo perdeu força ao deixar o Brasil e articular sanções contra o país nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é citada por “suavizar” a imagem do bolsonarismo e pelo potencial de conquistar o voto feminino. A falta de experiência política, no entanto, pesa contra ela, que entrou em rota de colisão com os enteados e fez o PL retirar apoio a Ciro Gomes na corrida pelo governo do Ceará.

Experiente na política, o senador Flavio Bolsonaro, que está na Casa Alta do Congresso desde 2019, dialoga mais com o centro, e até com a esquerda, do que os irmãos. A característica mais pragmática tende a ajudar na construção de alianças, mas deve sofrer rejeição da ala mais radical bolsonarista.

*Com informações de Igor Damasceno e Felipe Gonçalves