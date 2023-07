Governo Lula é considerado péssimo, ruim ou regular por 67% da população de Goiás, diz pesquisa

Segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, apenas 12,4% dos eleitores avaliam a atual gestão do governo federal como ótima

Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira, 3, mostra que a aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada péssima, ruim ou regular por 67,8% da população do Estado de Goiás. Ao todo, foram entrevistadas 2.020 pessoas entre os dias 24 e 28 de junho. De acordo com o levantamento, 36,9% considera a gestão do petista como péssima, enquanto outros 8% a avaliam como ruim. Do total de entrevistados, 22,9% acham o governo Lula regular. Do outro lado, 17,4% consideram a atual gestão como boa e outros 12,4% analisam o atual mandato de Lula como ótimo. Cerca de 2,5% dos entrevistados não souberam responder ou não quiseram opinar. Questionados se aprovam ou não o atual governo, 40,7% dos entrevistados disseram que aprovam a gestão Lula, com outros 54,1% dizendo reprovar a condução do petista como chefe do Executivo. Outros 5,2% disseram não saber ou não opinaram. A maior aprovação de Lula vem dos eleitores com idade entre 60 anos ou mais, onde a taxa é de 48% de avaliação positiva. Por outro lado, a menor aprovação fica entre os eleitores de 25 a 34 anos, com 60,5% desaprovando o governo. Outro dado mostrado pela pesquisa é de que o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) tem a aprovação de 76% da população de Goiás, enquanto 18,8% desaprovam sua gestão. Deste total, 19,5% consideram a administração de Caiado como ótima e outros 40,2% como boa. Do outro lado, para 4,5% dos entrevistados, a gestão é ruim e para 6,5% ela é péssima. Cerca de 27,6% a classificam como regular.