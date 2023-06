Governo Lula tem 53,2% de rejeição em Curitiba e 68,9% de aprovação em Fortaleza

Instituto Paraná Pesquisa divulgou resultado com a avaliação do petista nas dez maiores capitais do país

A administração de Lula no governo foi avaliada nas dez maiores capitais pelo Instituto Paraná Pesquisa



A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no governo do país é desaprovada por 53,2% da população de Curitiba, sendo a pior avaliação entre as dez maiores capitais do país, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisa. O levantamento na cidade paranaense entrevistou 810 pessoas entre os últimos dias 22 e 26 de abril. Já a maior taxa de aprovação da gestão do petista foi registrada em Fortaleza, com 68,9% Para analisar a opinião pública nas dez cidades, o instituto fez a coleta em períodos diferentes, em cada uma das capitais, entre os dias 2 de março e 5 de junho. A margem de erro varia de 2,9 a 3,7 ponto percentual.

Veja o resultado completo da pesquisa nas dez maiores capitais do país