Governo nomeia Victor Godoy Veiga como ministro da Educação

Ex-secretário executivo do MEC assumiu interinamente o comando da pasta após exoneração de Milton Ribeiro, envolvido em um suposto esquema de favorecimento de pastores

Flickr/MEC Victor Godoy Veiga chegou ao Ministério da Educação no cargo de secretário executivo em julho de 2020



O governo federal oficializou Victor Godoy Veiga como novo ministro da Educação. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 18. Ex-secretário executivo do Ministério da Educação, assumiu interinamente a pasta em 30 de março em meio ao escândalo envolvendo Milton Ribeiro e os pastores lobistas Arílton Moura e Gilmar Santos na distribuição das verbas do MEC. Segundo denúncias de prefeitos, Moura e Santos pediram propinas para levar demandas dos municípios à pasta. Em áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo, Ribeiro diz que repassar os recursos aos locais indicados pelos religiosos foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Dias depois da divulgação do conteúdo, o ministro pediu exoneração. Godoy chegou ao MEC no cargo de secretário executivo em julho de 2020, mesmo período em que Milton Ribeiro esteve a frente da pasta. Antes de ir para o MEC, Godoy fez carreira como auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão no qual trabalhou entre 2004 e 2020. Com a nomeação, ele se tornou o quinto nome a ocupar o posto de ministro da Educação durante o governo Bolsonaro.

Confira a lista de ministros da Educação durante o governo Bolsonaro:

Ricardo Vélez: 1º de janeiro de 2019 – 8 de abril de 2019

Abraham Weintraub: 9 de abril de 2019 – 19 de junho de 2020

Carlos Decotelli: 25 de junho de 2020 – 30 de junho de 2020*

Milton Ribeiro: 16 de julho de 2020 – 28 de março de 2022

* Não chegou a tomar posse.