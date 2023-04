GSI atende ordem de Moraes e entrega ao STF imagens do 8 de Janeiro no Planalto

Magistrado havia dado 48 horas para Gabinete de Segurança Institucional cumprir a determinação e ceder todo material existente; circuito interno mostra agentes junto aos invasores

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, durante reunião no Palácio do Planalto, em 18 de abril



O GSI (Gabinete de Segurança Institucional) entregou ao STF (Supremo Tribunal Federal), a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do 8 de Janeiro e uma cópia da sindicância aberta, informou o ministro interino Ricardo Capelli pelas redes sociais. Ao todo, são mais de 900 horas de gravações por mais de 30 câmeras. A entrega vem após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes que determinou, na sexta-feira, 21, a quebra de sigilo das imagens. “Determino a quebra do sigilo da divulgação das imagens do dia 8/1/2023 do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto em poder do GSI, com o envio a esta Suprema Corte, em 48 horas, de todo o material existente, observada a preservação integral das imagens, que será aferida em posterior perícia, para efeito de preservação da cadeia de custódia”, diz Moraes no despacho. O magistrado, que é relator do inquérito sobre os atos de 8 de Janeiro, pediu que o material fosse enviado ao Supremo em até 48 horas. O pedido do ministro revela que, mesmo sob inquérito aberto, o Supremo não detinha o acesso aos vídeos na íntegra, o que pode configurar obstrução de Justiça.

Pela manhã, também por meio das redes sociais, Capelli, havia respondido à determinação de Moraes, afirmando que iria enviar ao STF o material solicitado e que tornaria públicas todas as imagens de vídeo captadas naquele dia. A Jovem Pan teve acesso às imagens do circuito interno de segurança do Planalto que levaram à queda do ministro do gabinete Gonçalves Dias. Nos vídeos, ele aparecia no Palácio do Planalto durante nos atos de 8 de Janeiro. Imagens do circuito de segurança do Planalto mostram Dias andando pelo local durante a invasão. Na gravação é possível ver o general caminhando no terceiro andar do palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Minutos depois, ele caminha pelo mesmo corredor que invasores e, aparentemente, indica a saída de emergência aos manifestantes.

O material entregue neste sábado tinha sido colocado sob sigilo pelo governo federal. Na sexta-feira, 21, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao chefe interino do GSI que faça um raio-X no órgão para identificar e punir possíveis envolvidos nos atos de vandalismo do Distrito Federal. “Esse raio-X tem que ser feito. Uma das ações, das possibilidades neste momento de interinidade, é exatamente esse raio-X, como as instituições que buscam identificar evidências de relação de servidores civis ou militares com os atos terroristas vêm fazendo, através da Polícia Federal e dos instrumentos do judiciário”, disse Padilha.