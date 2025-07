Haddad chama Bolsonaro e aliados de ‘traidores’, além de culpar grupo por travar negociação com Trump

Ministro da Fazenda acusa Bolsonaro e apoiadores de obstruírem diálogo com Estados Unidos e pede: ‘Vocês perderam a eleição, saiam do caminho e deixem o governo negociar’

Diogo Zacarias/MF Para Haddad, as ações de Bolsonaro e seus apoiadores estão dificultando qualquer avanço



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, subiu o tom nesta quinta-feira (24), ao comentar as dificuldades nas negociações com os Estados Unidos após o anúncio do presidente Donald Trump de que vai taxar em 50% todos os produtos brasileiros importados a partir de 1º de agosto. Segundo o ministro, Jair Bolsonaro, sua família e apoiadores estariam impedindo que o governo brasileiro restabeleça o diálogo com os norte-americanos.

“Quem está obstruindo esse canal é a família Bolsonaro e os seus apoiadores. Não é só a família Bolsonaro. Por isso, faço um apelo: vocês perderam a eleição, saiam do caminho e deixem o governo negociar”, disse Haddad, em entrevista a uma rádio. Haddad classificou a postura do grupo político ligado a Bolsonaro como “traição” e afirmou que atuações diretas nos Estados Unidos têm bloqueado a reabertura de canais diplomáticos.

“A batata quente está sendo assada por gente de dentro do país. É uma força política nacional que está instaurada em Washington neste momento. Isso nunca aconteceu no país. Acho que desde a Inconfidência Mineira… há quanto tempo não se vê um traidor?” A referência histórica feita pelo ministro remonta ao episódio em que Joaquim Silvério dos Reis denunciou o movimento da Inconfidência Mineira às autoridades portuguesas em troca de benefícios, o que levou à execução de Tiradentes em 1792.

Lula reage e ironiza: “Sou bom de truco; ele vai tomar um seis”

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também comentou a taxação imposta por Trump. Em tom provocador, Lula acusou o republicano de não querer diálogo e afirmou que está preparado para o confronto: “Eu não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se ele tiver trucando, ele vai tomar um seis.”

O presidente afirmou que tem dialogado com diversos líderes mundiais, como Xi Jinping (China), Vladimir Putin (Rússia), Claudia Sheinbaum (México) e Joe Biden (Estados Unidos), mas que Trump, até agora, não se dispôs a conversar: “Ele não quer conversar. Se quisesse, pegava o telefone e me ligava.”

Entenda o caso

No dia 9 de julho, o ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciou que, a partir de 1º de agosto, os Estados Unidos vão aplicar uma alíquota de 50% sobre todos os itens importados do Brasil. A justificativa apresentada foi a “caça às bruxas” que, segundo ele, Bolsonaro estaria sofrendo no país.

Além de inelegível até 2030, Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Diante da decisão de Trump, o governo brasileiro criou um comitê interministerial, sob coordenação do vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, para buscar soluções e envolver o setor produtivo nas tratativas com os Estados Unidos. Para Haddad, no entanto, as ações de Bolsonaro e seus apoiadores estão dificultando qualquer avanço: “Aqueles que têm vínculos com a extrema direita, essas pessoas deveriam se mobilizar junto ao Bolsonaro. Parem de militar contra o Brasil.”