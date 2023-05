Haddad diz que Fazenda entrega nesta semana ao Planalto estudo sobre carros mais baratos

Governo prometeu medidas para reduzir impostos aos veículos de até R$ 120 mil, com descontos entre 1,5% e 10,96%

Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que entrega nesta semana estudo sobre carros populares



O estudo encomendado pelo Palácio do Planalto ao Ministério da Fazenda sobre o impacto da proposta de corte de impostos sobre os carros populares será entregue ainda nesta semana para o presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT), avisou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira 29. A previsão antecipa o prazo dado pelo Palácio do Planalto de 15 dias para que o levantamento fosse apresentado. Na semana passada, o governo federal disse que irá publicar medidas para reduzir impostos para veículos de até R$ 120 mil, com descontos entre 1,5% e 10,96%. No entanto, avisou que antes de anunciar oficialmente o benefício, pediu a análise da equipe econômica.

“Nós vamos levar para o presidente nessa semana. Não quero deixar para a semana que vem. [O Palácio do Planalto] deu 15 dias, mas nós precisamos encerrar nesta semana este assunto. Nós vamos levar para ele [presidente Lula] alguns cenários, aí ele toma a decisão”, disse Haddad, ao chegar ao Ministério da Fazenda nesta manhã. O anúncio sobre a futura medida foi feito pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, após encontro com representantes do setor automotivo no Palácio do Planalto. Segundo ele, alguns dos benefícios devem entrar em vigor apenas 2024, por conta de ajustes ficais. O objetivo do governo é conseguir levar os preços de automóveis compactos com motor 1.0 para a faixa entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. Atualmente, o modelo mais barato não sai por menos de R$ 68 mil.