Haddad diz que governo reconhece necessidade de encerrar pressões de gastos e calibrar comunicação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a terceira Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, afirmou que o governo reconhece a importância de encerrar as pressões de gastos públicos. Além disso, Haddad ressaltou a necessidade de “calibrar” a comunicação e “emitir sinais corretos” sobre os compromissos de sustentabilidade social, fiscal e ambiental. Segundo o ministro, é fundamental que o governo demonstre na prática o comprometimento com esses objetivos e não fuja da responsabilidade de enfrentá-los. Haddad destacou a importância de cuidar dos mais vulneráveis, reconhecer os desafios internos e externos, e garantir uma comunicação eficaz para toda a sociedade brasileira sobre a sustentabilidade social, fiscal e ambiental. Durante seu discurso, o ministro da Fazenda citou o presidente Lula, que sempre lembra a importância de não gastar mais do que se ganha. Haddad enfatizou a necessidade de lidar de forma responsável com o dinheiro da população brasileira, honrando cada real que entra nos cofres públicos e buscando investimentos com alto retorno social e econômico. Em meio à desconfiança do mercado em relação ao rumo fiscal da gestão Lula 3, o ministro Fernando Haddad reforçou a importância de encerrar as pressões de gastos públicos. Ele ressaltou a necessidade de calibrar a comunicação do governo e emitir sinais corretos sobre os compromissos de sustentabilidade social, fiscal e ambiental, demonstrando na prática o comprometimento com essas metas e enfrentando os desafios com responsabilidade.

