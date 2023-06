Haddad diz que ministérios irão apresentar plano de transição energética a Lula nesta semana

O ministro da Fazenda participou de evento da Climate Investment Funds;

Haddad destacou o imposto seletivo criado na proposta da reforma tributária na transição energética

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que impostos seletivo será fundamental na transição ecológica



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta terça-feira, 27, que todos os ministérios irão apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um projeto de transição ecológica relativa a cada pasta. Segundo Haddad, a construção do plano é determinação do presidente e liderada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. “Nós estamos alinhando o Brasil, ou realinhando o Brasil, com os propósitos que foram defendidos no começo deste século e que estão sendo resgatados na direção de uma transição ecológica pra valer”, disse Haddad. “O presidente Lula determinou que todos os seus ministérios pensem de forma coordenada essa transição. Estamos esta semana para apresentar para o presidente Lula uma grande moldura, um grande guarda chuva das ações de todos os ministérios, liderados pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Marina, para que o país dê um salto de qualidade”, afirmou. O ministro deu a declaração durante o evento da Climate Investment Funds.

Haddad citou ainda que o imposto seletivo, criado na proposta de reforma tributária em análise na Câmara dos Deputados, será importante na articulação para a transição energética. O imposto seletivo irá compor o chamado IVA dual não cumulativo, criado a partir da junção de cinco tributos vigentes atualmente, e incidirá sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. “A questão tributária é fundamental na nossa opinião. Esse imposto seletivo pode desempenhar um papel muito importante, mas também alinhar isso ao crédito de carbono. Acho que vai ser uma combinação virtuosa, de instrumentos que favoreçam essa transição.”