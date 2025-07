Haddad e Hugo Motta se reúnem para retomar diálogo após crise do IOF

Haddad se encontra com líderes do Congresso para discutir impasse do IOF e buscar soluções antes da audiência no STF.

Diogo Zacarias/MF Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está promovendo um encontro com os líderes do Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está promovendo um encontro com os líderes do Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O objetivo da reunião é encontrar uma solução para o impasse gerado pela suspensão do decreto que aumentava o IOF, imposto sobre operações financeiras. Este é o primeiro encontro desde que o ministro Alexandre Moraes, do STF, decidiu suspender a medida. A reunião tem como foco a necessidade de um alinhamento entre os poderes antes da audiência de conciliação, agendada para o dia 15. Motta, que confirmou a realização do encontro, enfatizou a relevância de restabelecer o diálogo entre as partes envolvidas. A situação política se agravou após o Congresso derrubar o decreto e a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de levar o caso ao Supremo Tribunal Federal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governo agora enfrenta o desafio de demonstrar que a criação do decreto não tinha como objetivo aumentar a arrecadação, mas sim regular o mercado. Essa argumentação será crucial na audiência com o ministro Moraes, onde o governo precisará apresentar suas justificativas de forma convincente. A expectativa é que a reunião entre Haddad, Motta e Alcolumbre possa contribuir para uma solução que evite mais tensões políticas. A crise em torno do decreto de alta do IOF reflete um momento delicado na relação entre o Executivo e o Legislativo. A busca por um entendimento é fundamental para que o governo consiga avançar em suas propostas e evitar novos conflitos. A próxima audiência será um teste importante para a capacidade do governo de articular suas ações e manter a estabilidade política no país.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA