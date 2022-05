Haddad lidera disputa para governo de SP, mas vê Tarcísio e França crescerem nas pesquisas

Disputa para o comando do executivo estadual tem petista na liderança e rivais diminuindo a diferença; em pesquisa espontânea, Tarcísio lidera intenções de voto

Divulgação/Paraná Pesquisas

Em uma nova pesquisa de intenção de votos para a eleição de governador em São Paulo, Fernando Haddad (PT) segue aparecendo como líder, mas vê outros candidatos, como Márcio França (PSB), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) crescerem nas pesquisas. No levantamento feito pela Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira, 2, Haddad aparece com 30,3% das intenções de voto nas pesquisas estimuladas, o que mostra uma leve queda de 1,1% em relação ao levantamento anterior, realizado em abril. Em seguida, vem Márcio França, que viu suas intenções crescerem 0,8% e irem para 19,2%. Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas registrou o maior aumento, indo para 18,6% das intenções de voto, 2,8% a mais do que em abril. Por fim, o atual governador, Rodrigo Garcia mostra um crescimento de 2,5% das intenções, indo para 6,5%. Brancos e nulos somam 21,1% enquanto aqueles que não sabem ou não responderam são 7,3%.

Dentro dos entrevistados, Haddad possui maior vantagem entre os eleitores com idade entre 16 e 24 anos, onde possui 40% das intenções de voto. Para França e Tarcísio, o público alvo são os eleitores que tem entre 45 e 59 anos, grupo no qual os dois apresentam maior apoio: 21,1% (França) e 18,6% (Tarcísio). Garcia, por sua vez, encontra maior apoio entre os eleitores com 60 anos ou mais. Na pesquisa espontânea, Tarcísio aparece como líder, tendo 6,8% das intenções de voto. Haddad, com 4,1% vem em segundo, sendo seguido por Márcio França (2,3%) e Rodrigo Garcia (0,4%). Ao todo, 1820 eleitores de 78 municípios diferentes foram entrevistados pessoalmente entre os dias 24 e 29 de abril.