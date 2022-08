Haddad lidera em SP com 32%; Tarcísio tem 17% e Garcia, 10%

Pesquisa ouviu 1.504 eleitores entre os dias 29 e 30 de agosto; levantamento é o primeiro divulgado desde o início do horário eleitoral de rádio e TV

Montagem Jovem Pan / Fotos: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Pesquisa feita pelo Ipec (ex-Ibope) foi divulgada na noite desta terça-feira, 30



Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada no início da noite desta terça-feira, 30, mostra o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) na liderança da corrida ao governo de São Paulo com 32% das intenções de voto. O petista é seguido pelo ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), que soma 17%. Em terceiro lugar aparece o governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB), com 10%. Este é o primeiro levantamento após o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Carol Vigliar (Unidade Popular) tem 2%. Antonio Jorge (DC), Elvis Cezar (PDT), Altino Júnior (PSTU), Vinicius Poit (Novo) e Gabriel Colombo (PCB) têm 1%; Edson Dorta (PCO) não pontuou. Brancos e nulos são 15%; 20% não souberam responder. Na última pesquisa, divulgada em 15 de agosto, Haddad tinha 29% das intenções de voto. Apadrinhado por Bolsonaro, Gomes de Freitas estava com 12%. O tucano, por sua vez, aparecia com 9%.

O Ipec também testou cenários de segundo turno. No duelo com Tarcísio, o candidato do PT tem 47% das intenções de voto, ante 31% de Tarcísio. Em um embate com o candidato do PSDB, o ex-prefeito da capital tem 45%, contra 29% do tucano. Na simulação entre o ex-ministro e o governador de São Paulo, o postulante do Republicanos chega aos 31%, contra 28% de Garcia, o que indica um cenário de empate técnico. O instituto também traz o desempenho dos postulantes ao Palácio dos Bandeirantes na pesquisa espontânea, ou seja, quando o eleitor indica em quem pretende votar sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados. Neste recorte, Haddad é citado por 14% dos eleitores, contra 11% de Tarcísio e 4% de Garcia.

O levantamento também traz os índices de rejeição dos candidatos. Haddad lidera as intenções de voto, mas também é o nome mais rejeitado pelo eleitor paulista. De acordo com o Ipec, 32% dos entrevistados não votariam no petista de jeito nenhum. O ex-ministro do governo Bolsonaro é rejeitado por 14% dos paulistas; por outro lado, 8% dizem não votar em Rodrigo Garcia de jeito nenhum. A pesquisa ouviu 1.504 eleitores entre a segunda-feira, 29, e esta terça-feira, 30, em 65 municípios paulistas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00761/2022.