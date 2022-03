Helicóptero com Alcolumbre e governador do Amapá faz pouso de segurança; ambos estão bem

Aeronaves ficou sem comunicação por 4 horas; mau tempo provocou aterrissagem

Reprodução/Twitter/@waldezoficial Governador e Senador do Amapá estavam visitando obras e a situação da cheia do principal rio da região



O helicóptero que transportava o senador Davi Alcolumbre (UB-AP) e o governador Waldez Góes (PDT) fez um pouso forçado neste domingo, 27. De acordo com as informações compartilhadas nas redes sociais dos políticos, “o helicóptero do GTA fez um procedimento de segurança de vôo, pousando em Nova Jerusalém devido às chuvas na região. Todos estão em deslocamento para Macapá”. Alcolumbre e Góes estão bem e não houve qualquer incidente com a aeronave ou seus ocupantes. A Secretaria de Segurança do Amapá informou que as torres de comunicação perderam o contato com o helicóptero por cerca de quatro horas. Por meio de um post no Instagram, o filho de Góes, informou que já teve contato com o pai e que “foi só um susto”. O helicóptero decolou da cidade de Laranjal do Jari, a 268km de Macapá, por volta das 15h e tinha como destino a capital do estado. O governador e o senador estavam visitando áreas atingidas pelas enchentes em Laranjal do Jari e Vitória do Jari e atendendo às famílias em vulnerabilidade social, com ações de assistência humanitária.