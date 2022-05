Holiday pede na Justiça que Ludmilla não receba cachê por Virada Cultural: ‘Showmício pró-Lula’

Vereador afirma que a cantora fez gesto em referência a Lula; Ludmilla respondeu: ‘Meu nome também começa com a letra L’

Reprodução/Instagram/ludmilla/19.10.2021 Holiday entrou com ação contra a prefeitura de SP e Ludmilla



O vereador Fernando Holiday (Novo) entrou na Justiça nesta segunda-feira, 30, e pediu que a Prefeitura de São Paulo suspenda o cachê da cantora Ludmilla pelo show na Virada Cultural. O parlamentar afirma que a artista teria feito a letra L com as mãos, gesto associado ao ex-presidente Lula (PT). “No último fim de semana, mais uma vez, a Prefeitura de São Paulo financiou um evento que acabou se tornando um Showmício pró-Lula”, escreveu Holiday nas redes sociais.

Ludmilla respondeu o vereador no Twitter. “Deixa eu contar um segredo: meu nome também começa com a letra L!”, disse. Em outra publicação, a cantora comentou: “É cada uma que parece duas, ai ai…”. A artista se apresentou na Virada Cultural neste domingo, 29. O valor pago pelo show é de R$ 200 mil. A Jovem Pan procurou a Prefeitura de São Paulo sobre a ação e aguarda retorno. Em um evento no Dia do Trabalhador, a cantora Daniela Mercury também foi alvo de polêmica ao pedir votos para Lula. O cachê de R$ 100 mil foi suspenso pela administração municipal.