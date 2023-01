Homem acusado de tentar explodir bomba no Aeroporto de Brasília se entrega em MT

Alan Diego dos Santos estava foragido desde dezembro, quando participou da instalação de artefato explosivo na capital federal; trio envolvido em caso é réu na Justiça do DF

Reprodução / Twitter @Ricardocappelli Réu foi identificado como Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos



Um dos homens envolvidos na tentativa de explosão de um caminhão tanque no Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek, foi preso nesta terça-feira, 17, no Mato Grosso. A informação foi divulgada pelo interventor federal no Distrito, Federal Ricardo Cappelli, em mensagem no Twitter. “Preso no MT um dos envolvidos na tentativa de explosão do caminhão tanque no aeroporto de Brasília. A lei será cumprida”, escreveu na publicação. O suspeito foi identificado como Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos. Ele é réu após a 8ª Vara Criminal do Distrito Federal acatar a denúncia contra ele e mais dois investigados pela tentativa de explosão. Em nota, o Ministério da Justiça informou que a Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu mandados de buscas, decretados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para apurar informações que levassem à localização do procurado. A Delegacia de Comodoro chegou a fazer contato com pessoas próximas ao réu e, após as tratativas, os suspeito se apresentou, sendo cumprido o mandado de prisão preventiva.

Alan Diego é investigado por “suspeita de ato terrorista em Brasília” durante a tentativa de explosão de uma bomba no Aeroporto Juscelino Kubitschek, ocorrida em 24 de dezembro de 2022. Segundo as investigações, o objetivo era explodir o caminhão-bomba na véspera de Natal do ano passado. Como a Jovem Pan mostou, uma bomba foi encontrada à margem da pista de rolamento, no gramado de um canteiro central. Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Federal agiram conjuntamente para desativar o explosivo. O primeiro suspeito de montar o artefato explosivo, identificado como George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, foi preso em 24 de dezembro e o objeto detonado pela PM. O terceiro réu, identificado como Wellington Macedo, está foragido.