Homicídios, latrocínios e roubos atingem mínimas históricas no estado de São Paulo

Dados da Secretaria de Segurança Pública são do último mês de expediente de Derrite

O Estado de São Paulo registrou reduções nos principais índices de criminalidade em outubro, em mais um mês de queda consistente nos indicadores de violência. Os números, divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) — e liberados em meio ao anúncio de saída do secretário Guilherme Derrite, que deixa o comando da pasta para retomar seu mandato como deputado federal e avaliar novos passos políticos — mostram retrações em roubos, furtos, homicídios e latrocínios.

Os roubos em geral, categoria que engloba roubos a banco e de cargas, caíram 22,4% no mês e atingiram o menor patamar para outubro em quase 20 anos. Foram 12.368 ocorrências, ante 15.954 registradas no mesmo período de 2024. No acumulado do ano, as cidades paulistas somaram 137.900 casos, uma redução de 15% em relação ao ano anterior.

Nos roubos de veículos, a queda foi ainda mais acentuada. Em outubro, a Polícia Civil contabilizou 2.004 ocorrências, 29% a menos do que as 2.825 registradas no ano passado. Segundo a SSP, o desempenho resulta de ações integradas das polícias, do uso ampliado de tecnologia para investigação e prevenção e de estratégias de inteligência que direcionam efetivos para áreas mais críticas.

Os furtos também apresentaram recuo. Os furtos em geral somaram 47.023 registros em outubro, queda de 5,8% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando houve 49.962 ocorrências. Já os furtos de veículos diminuíram 11,4%, chegando a 7.806 boletins de ocorrência.

Homicídios e latrocínios renovam pisos da série histórica

Os crimes contra a vida também seguiram trajetória de queda. Em outubro, foram registrados 192 homicídios dolosos, redução de 6,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, o estado contabiliza 2.011 mortes — 2,6% a menos do que as 2.065 registradas nos dez primeiros meses de 2024 — alcançando a menor marca da série histórica.

Os latrocínios também atingiram novo piso. Foram oito casos em outubro, contra 13 no mesmo período do ano passado. No acumulado de 2025, são 109 ocorrências, queda de 24,3% e o menor número desde o início do registro oficial.

A continuidade da redução nos homicídios e latrocínios reforça, segundo especialistas e integrantes da segurança pública, uma tendência consolidada nos últimos anos. Para a gestão estadual, os resultados demonstram avanços na proteção à população, na integração entre as forças policiais e na capacidade de resposta a crimes violentos — balanço divulgado justamente no momento de transição da chefia da Segurança Pública.