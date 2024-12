Lula recebe alta hospitalar neste domingo

Equipe médica responsável pela recuperação do presidente confirmou informação em coletiva de imprensa na qual Luiz Inácio Lula da Silva fez aparição

Ricardo Stuckert/PR Lula caminha no corredor do Hospital Sirio Libanês ao lado do neurocirurgião Marcos Stavale



Neste domingo (15), a equipe médica responsável pelo monitoramento da recuperação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza uma coletiva de imprensa com o propósito de informar sobre a saúde do chefe do Executivo. Lula está internado no Hospital Sírio-Libanês desde terça-feira (10) e até o momento passou por dois procedimentos na cabeça esta semana. “Ele se encontra bem, estável, caminhando, se alimentando e falando normalmente. O presidente teve um pós-operatório muito bom, dentro do que se esperava”, afirmou o cardiologista Roberto Kalil nesta manhã.

Surpreendentemente, o presidente apareceu logo após o início da coletiva e se sentou junto aos médicos. “Isso aqui não é uma entrevista. É apenas uma sessão de agradecimentos. Primeiro, a Deus que tem tomado conta de mim de forma muito generosa. Cuidou de mim quando tive cancêr, quando eu fiquei sobrevoando o aeroporto no México durante 5 horas, e quando eu cai um tombo no banheiro. Eu faço questão de explicar que eu não estava cortando a unha do pé, eu estava cortando a unha da mão. Quando eu fui guardar o estojo, eu ao invés de levantar e abrir a gaveta, eu tentei me afastar (arrastando) no banco. O banco não aguentou e eu cai. E bati a cabeça na hidromassagem”, compartilhou Lula.

De acordo com o presidente, ele acreditou que estava curado em relação a queda no banheiro do Palácio do Planalto, conforme explicou. “Graças a essa turma de médicos que está aqui, eu outra vez me recuperei. Depois da quinta tomografia, achei que estava curado, voltei a fazer tudo, voltei a fazer esteira, a fazer musculação. E eu não estava totalmente preparado”.

Nesse meio tempo, Lula conta que continuou trabalhando e participando dos compromissos da agenda política, dentre eles, o acordo da União Europeia com o Mercosul. “Era uma questão de honra fazer o acordo. Porque eu tinha dito para a companheira Ursula von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia) que se não fizesse o acordo, eu não ia participar mais. Era preciso fazer, e conseguimos. Voltei para tranquilamente bem, e estava passando bem”, contou.

Lula está oficialmente liberado pela equipe médica para voltar para casa. “Estou voltando para a casa tranquilo e certo de que estou curado e preciso apenas me cuidar. Preciso ficar mais ou menos uns 60 dias tranquilo, mas posso voltar a trabalhar normal. Ficarei em São Paulo até quinta-feira e farei a última tomografia. Depois, volto a trabalhar. Eu tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano”, disse o presidente da republica.

Pensando nas festas de final de ano, Lula contou que não irá para a praia e passará tanto o natal como o ano novo em casa. “Vou tentar obedecer muito e com respeito as orientações dos médicos. Eu sou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas tenho medo. Então, é isso o que aconteceu comigo. Eu só fui tomar ciência da gravidade do que aconteceu comigo na terça-feira a noite”, afirmou.

Ao lado de Janja e da equipe médica, o presidente demonstrou gratidão pelo cuidado dos profissionais e preocupação das pessoas sobre seu estado de saúde. “Agradeço as pessoas que rezaram e pediram a Deus para eu sarar. Estou vivo, inteiro e com mais vontade de trabalhar. Tenho 79 anos, energia de 30 e tesão de 20 para construir esse país. É esse Lula que volta inteiro para cuidar do Brasil. Obrigado e que Deus abençoe vocês também”, concluiu.