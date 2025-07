Hugo Motta se incomoda com mobilização petista contra o Congresso nas redes sociais

Aliados do presidente da Câmara interpretam as declarações como um reflexo do receio do governo em enfrentar novas derrotas legislativas

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Motta se queixou de que tanto o presidente quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad



O presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, manifestou sua insatisfação em relação às críticas que tem recebido nas redes sociais, especialmente em um momento de tensão entre o governo de Lula e o Congresso. Motta se queixou de que tanto o presidente quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alegaram que houve uma quebra de acordo sobre a tramitação do aumento das alíquotas do IOF, negando qualquer compromisso prévio com a proposta. Em resposta à situação, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sugeriram que um gesto conciliatório por parte do presidente da Câmara poderia ajudar a restabelecer o diálogo. A ministra Gleisi Hoffmann, responsável pelas Relações Institucionais, condenou os ataques direcionados a Motta, enfatizando que a rivalidade política não deve justificar ofensas pessoais. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, também se posicionou em defesa de Motta, afirmando que a derrota do governo na votação do IOF não é motivo para ataques.

Aliados de Motta interpretam suas declarações como um reflexo do receio do governo em enfrentar novas derrotas legislativas. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, elogiou a habilidade de Motta e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em manter o diálogo aberto, expressando otimismo em relação à busca por uma solução para a crise atual. Lula, por sua vez, considerou “absurda” a decisão de Motta de levar à votação a derrubada do decreto que aumentava o imposto, alegando que isso representava um descumprimento de acordos estabelecidos. O projeto que visa sustar os decretos foi aprovado pela Câmara, e segundo o presidente, não há uma ruptura entre o governo e o Legislativo.

Apesar de sua frustração, Motta comunicou a aliados que não havia firmado compromisso em relação aos textos em discussão e que não pretendia criticar Lula nas redes sociais. Sua relação com o governo se deteriorou após a decisão de colocar em votação o decreto sem aviso prévio, o que gerou um clima de descontentamento.

