Ibaneis diz que afastamento do governo do DF foi ‘necessário’: ‘Volto com o coração limpo’

Governador defendeu momento de paz, falou sobre atos de 8 de janeiro e exaltou respeito ao ministro Alexandre de Moraes, que autorizou seu retorno ao cargo nesta quarta-feira, 15

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), concede entrevista coletiva no Palácio do Buriti, em Brasília



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), voltou a assumir sua função no Palácio do Buriti nesta quinta-feira, 16, após pouco mais de 60 dias afastado do cargo. Em seu primeiro discurso, ele afirmou que volta “com o coração limpo”. “Estou consciente que precisamos virar a página na história da nossa cidade, do nosso país. É hora de termos paz. Somente com paz vamos conseguir avançar em pautas importantes para a sociedade. (…) Volto agora com o coração limpo, a cabeça tranquila e a convicção de que temos muito a fazer pelo Distrito Federal”, afirmou Ibaneis. Ele também reforçou que seu afastamento “foi necessário”, em virtude da gravidade dos atos de 8 de janeiro, e que encarou a decisão com respeito e paciência.

“Vivemos um momento de dificuldade. A invasão dos prédios foi significativa para a história desse país e tenho todo o respeito por todas as autoridades e por tudo que aconteceu. Recebi meu afastamento pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes com todo respeito e paciência”, afirmou. Como a Jovem Pan mostrou, Ibaneis Rocha foi afastado do Governo do DF em 9 de janeiro pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o prédio da Suprema Corte. Na ocasião, o magistrado falou que “a escalada violenta” contra as sedes dos Poderes no último domingo teve “circunstâncias que somente poderiam ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência”, o que justificaria o afastamento.

Moraes determinou o retorno imediato de Ibaneis ao cargo no Distrito Federal na tarde desta quarta-feira, 15. Segundo ele, os relatórios da Polícia Judiciária “não trazem indícios de que estaria buscando obstaculizar ou prejudicar os trabalhos investigativos, ou mesmo destruindo evidências”, o que permitiria a retirada das medidas cautelares impostas em 9 de janeiro. “No presente momento – não permanecem presentes os requisitos para a manutenção da medida de suspensão do exercício da função pública de Governador do Distrito Federal em face de Ibaneis Rocha Barros Júnior, referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal”, diz Moraes em trecho da decisão. “Diante do exposto, revogo a medida cautelar imposta a Ibaneis Rocha Barros Júnior, determinando seu retorno imediato ao exercício integral das funções do cargo de governador.”