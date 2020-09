Ibope: Russomano lidera pesquisa pela Prefeitura de SP; Covas está em 2º

Em 3º estão Guilherme Boulos (PSOL), com 8%, e Márcio França, com 6%, em empate técnico

O candidato à Prefeitura de São Paulo Celso Russomano (Republicanos) lidera a primeira pesquisa Ibope realizada após a confirmação dos candidatos às eleições municipais de 2020. O deputado federal tem 24% das intenções de voto — enquanto o atual prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), busca a reeleição com 18%. O terceiro colocado configurou empate técnico entre Guilherme Boulos (PSOL), com 8%, e Márcio França, com 6%. As informações foram divulgadas pelo O Estado de S. Paulo.

A candidata pelo PSL, Joice Hasselmann, e o do Patriotas, Arthur “Mamãe Falei” do Val, estão com 2% cada um. Os outros candidatos estão com 1% das intenções de voto cada um: Andrea Matarazzo (PSD), Filipe Sabará (Novo), Jilmar Tatto (PT), Marina Helou (Rede), Levy Fidelix (PRTB) e Vera Lucia (PSTU). A margem de erro é de três pontos percentuais. Na pesquisa, os eleitores foram perguntados em qual candidato não votariam de jeito nenhum. Celso Russomano e Bruno Covas também lideram com 24% e 30%, respectivamente. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, tem 13% de rejeição. Márcio França tem 10%.

A pesquisa do Ibope divulgada neste domingo foi encomendada pela Associação Comercial de São Paulo e registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-04089/2020. As entrevistas aconteceram com 1.001 pessoas entre os dias 14 e 20 de setembro. O nível de confiança está estimado em 95%.