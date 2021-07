‘Ignorei vocês, não vai ter resposta’, diz Bolsonaro sobre carta de senadores da CPI da Covid-19

Líderes da Comissão pediram que o presidente se manifestasse sobre as acusações de irregularidades na compra da Covaxin, que ele nega

Reprodução Presidente Jair Bolsonaro disse que não vai responder à carta dos senadores da CPI



O presidente Jair Bolsonaro afirmou, durante a live semanal desta quinta-feira, 8, que não vai responder à carta enviada ao Palácio do Planalto pelos líderes da CPI da Covid-19. “Ignorei vocês, não vai ter resposta”, disse. O mandatário criticou o presidente da Comissão, Omar Aziz (PSD-AM), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e pontuou que eles não estão preocupados com a verdade. “Que resposta posso ter para a CPI que não quer colaborar com nada, apenas desgastar o governo?”, questionou. “Renan Calheiros, deita aí para você esperar minha resposta. Eu não vou responder para gente sem qualificação como vocês”, completou. Bolsonaro também negou as acusações sobre irregularidades na compra da vacina Covaxin, alvo da CPI. “Me rotulam como corrupto onde não gastei um centavo com essa vacina e não recebi uma dose sequer”, defendeu.

Na carta enviada ao Planalto, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues pediram explicações sobre as suspeitas envolvendo as negociações da vacina e cobraram o governo sobre o silêncio diante das acusações. “Solicitamos, em caráter de urgência, frente à gravidade das imputações feitas a uma figura central da gestão, que Vossa Excelência desminta ou confirme o teor das declarações do deputado Luís Miranda. […] Somente V. Ex. ª pode retirar o peso terrível desta suspeição tão grave dos ombros do deputado Ricardo Barros, o qual serve o governo em uma função proeminente”, diz um trecho do documento. Os senadores afirmam que decidiram enviar a carta a Bolsonaro porque, mesmo 13 dias após o depoimento, ele não se manifestou sobre as denúncias.

