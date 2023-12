Impasse sobre vices em SP e favoritismo de Paes no Rio marcam disputa pelas prefeituras a menos de um ano do pleito

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

SP - ELEIÇÕES 2022/URNAS/ONTEM - POLÍTICA - Urna eletrônica e cabine eleitoral exposta no Tribunal Regional Eleitoral, na regiao central da cidade de São Paulo, na tarde de domingo, 25 de setembro de 2022. No próximo domingo, 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes na política. O pleito é para escolher o presidente da República, o governador de cada unidade da federação, um senador, o deputado federal e o deputado estadual, ou distrital, no caso do Distrito Federal. 25/09/2022 - Foto: KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO