Inquérito das fake news é prorrogado por mais 180 dias pelo STF

Investigação começou em março de 2019 e tramita sob sigilo; mais 20 pessoas deverão ser convocadas para prestar depoimentos

Geraldo Magela/Agência Senado Decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes



O inquérito das fake news, que investiga o chamado “gabinete do ódio” supostamente vinculado ao governo de Jair Bolsonaro, teve sua duração estendida por mais 180 dias. A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde março de 2019, a investigação permanece sob sigilo, e novas etapas estão sendo planejadas. Com a prorrogação, mais 20 pessoas deverão ser convocadas para prestar depoimentos. Além disso, a análise de dados obtidos por meio de quebras de sigilo fiscal e bancário será aprofundada. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, já havia sinalizado a necessidade de uma extensão da apuração para o próximo ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ele destacou que diversos eventos recentes impactaram o cenário, justificando a continuidade das investigações.

*Reportagem produzida com auxílio de IA