Instagram limita conta de Janaina Paschoal por fake news e deputada reage: ‘Qual mentira eu falei?’

Plataforma proibiu outros usuários de marcarem a conta da deputada por desinformação sobre a Covid-19

Bruno Rocha/Estadão Conteúdo Janaina Paschoal questionou a rede social após ter sua conta limitada



A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB-SP) teve sua conta do Instagram limitada por compartilhar notícias falsas sobre a Covid-19. A plataforma não permite que outros usuários marquem a parlamentar com a justificativa de que seu perfil tem publicado repetidamente conteúdo que vai contra as diretrizes da comunidade ou conteúdo falso sobre a pandemia. “Em um ano eleitoral, parece bastante estratégico censurar minhas redes”, afirmou Paschoal em sua conta do Twitter. “Há meses, o Instagram não permite que ninguém me marque. Objetivamente, pergunto: qual mentira eu falei? Questionar imposição de vacinas é fake news?”, questionou.

Nesta terça-feira, 15, a deputada respondeu um tuíte do perfil Sleeping Giants Brasil, que trabalha para alertar empresas sobre propagandas em sites que disseminam desinformação. A organização compartilhou a notícia de que a conta da parlamentar foi limitada “após a publicação de diversas fake news antivacinas”. “Eu assino o que eu escrevo. Defendo o que acredito, defendo o direito de os cidadãos serem ouvidos e decidirem sobre a própria saúde. E vocês, pensam o quê? Nem coragem para mostrar a cara vocês têm! Vamos debater publicamente o passaporte da vacina?”, rebateu.

