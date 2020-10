Integrantes do governo esperam saída de Chico Rodrigues da liderança no Senado

Senador escondeu R$ 30 mil dentro da roupa; ao todo, os valores descobertos na casa do senador chegariam a R$ 100 mil

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Chico Rodrigues foi encontrado com dinheiro na cueca



Integrantes do governo Jair Bolsonaro esperam que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), alvo de operação da Polícia Federal na quarta-feira, 14, em Boa Vista, peça para deixar a vice-liderança do governo no Senado até o fim desta quinta-feira, 15. A avaliação de aliados do governo ouvidos pela Jovem Pan é que o caso tornou insustentável a permanência de Rodrigues no cargo. “Espero que ele se afaste, porque tem que se defender. Seria até melhor se defender sem estar vinculado a nenhum cargo. Permanecer na vice-liderança é ruim, porque é um cargo ligado ao presidente. Mas a situação deve ser definida até o fim do dia”, disse um parlamentar próximo ao presidente.

O senador foi flagrado com R$ 30 mil dentro da cueca durante a abordagem dos policiais. Ao todo, os valores descobertos na casa do vice-líder chegariam a R$ 100 mil. “Pegou muito mal”, resumiu à Jovem Pan o integrante do governo. O senador Fernando Bezerra (MDB-PE), que também é líder do governo na Casa, “entrou em campo” para resolver a situação a pedido do presidente Jair Bolsonaro.

A operação que atingiu o senador ocorreu no mesmo dia em que Bolsonaro afirmou que daria “uma voadora no pescoço” de quem cometesse corrupção em seu governo. “Se acontecer alguma coisa, a gente bota para correr, dá uma voadora no pescoço dele. Mas não acredito que haja no meu governo”, disse a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. O presidente da República também citou uma declaração dada no dia 7 de outubro, na qual afirmou que acabou com a Operação Lava Jato porque não havia mais corrupção em seu governo. “Acabou a Lava Jato, pessoal? A PF está lá em Roraima hoje. Para mim, não tem. No meu governo não tem, porque botamos gente lá comprometida com a honestidade, com o futuro do Brasil”, afirmou.