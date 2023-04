Interino no GSI, Cappelli afirma que vai tornar públicos todos os vídeos do 8 de Janeiro

Ministro usou as redes sociais para responder uma determinação de Alexandre de Moraes, do STF

CARL DE SOUZA / AFP Número dois de Flávio Dino, Ricardo Cappelli assumiu o GSI interinamente



O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli, usou as redes sociais para responder a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que todas os servidores e militares que aparecem em vídeos dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro sejam identificados. Ele afirmou que vai enviar ao STF o material solicitado e que tornará públicas todas as imagens de vídeo captadas naquele dia. Nesta sexta-feira, 21, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao chefe interino do GSI que faça um raio-X no órgão para identificar e punir possíveis envolvidos nos atos de vandalismo do Distrito Federal. “Esse raio-X tem que ser feito. Uma das ações, das possibilidades neste momento de interinidade, é exatamente esse raio-X, como as instituições que buscam identificar evidências de relação de servidores civis ou militares com os atos terroristas vêm fazendo, através da Polícia Federal e dos instrumentos do judiciário”, disse Padilha.

*Com informações da repórter Iasmin Costa