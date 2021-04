Intimado por Nunes Marques, Kalil autoriza cultos e missas em Belo Horizonte

Prefeito entrou com recurso para barrar decreto de ministro na cidade; ‘Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre’, disse

Ramon Bitencourt/Estadão Conteúdo Com decisão individual, Nunes Marques autorizou a realização de cultos e missas em todo o Brasil



O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) foi intimado pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), a cumprir com “máxima urgência” a decisão que autoriza a realização de cultos, missas e outras cerimônias religiosas no país. Na tarde deste domingo, 4, o prefeito se pronunciou sobre a decisão judicial em suas redes sociais. “Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do Presidente do Supremo Tribunal Federal”, disse. Antes da intimação, Kalil havia afirmado que a cidade seguiria as normas da Prefeitura, mantendo suspensas as celebrações religiosas.