Ipec descarta realizar pesquisa boca de urna no domingo

Pesquisa, normalmente, é divulgada logo depois das urnas serem lacradas, às 17 horas; primeiro turno ocorre no domingo, 2

Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo - 04/11/2020 Pesquisa boca de urna é realizada logo após o fechamento das urnas eletrônicas



O Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) confirmou, nesta quarta-feira, 28, que não realizará a tradicional pesquisa boca de urna no domingo, 2, quando ocorre o primeiro turno das eleições. A pesquisa, normalmente, é divulgada logo depois das urnas serem lacradas, às 17 horas. O instituto divulgará uma última pesquisa no sábado, 1, um dia antes do pleito, a pedido da TV Globo. O Ipec foi fundado no início de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades após 79 anos. Na pesquisa de boca de urna das eleições presidenciais de 2018, no segundo turno, o extinto Ibope apontou vitória de Jair Bolsonaro sobre Fernando Haddad com 56% das intenções de votos, contra 44% do petista. O segundo turno do pleito deste ano está previsto para acontecer no dia 30 de outubro.