Jovem Pan > Notícias > Política > Irmão de Michelle Bolsonaro deixa governo Tarcísio para articular campanha de 2026

Irmão de Michelle Bolsonaro deixa governo Tarcísio para articular campanha de 2026

Desde 2023, Diego atuava como assessor especial do governador e era considerado um dos auxiliares mais próximos de Tarcísio

  • Por Jovem Pan*
  • 26/11/2025 20h15
  • BlueSky
Julia Martins/Raspress/Estadão Conteúdo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), discursa durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo SP - MANIFESTAÇÃO/ATOS/7 DE SETEMBRO/SP/APOIADORES/BOLSONARO/ANISTIA - POLÍTICA - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), discursa durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (7), em defesa da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes. Tarcísio atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Disse que Moraes impõe uma "tirania" que "ninguém aguenta mais". 07/09/2025

Irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Diego Torres, deixou o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quarta-feira, 26. A exoneração, que ainda será publicada no Diário Oficial do Estado, ocorreu a pedido do próprio Diego, que agora deve ajudar a estruturar a campanha de Tarcísio – seja para a reeleição ou Presidência.

Desde 2023, Diego atuava como assessor especial do governador e era considerado um dos auxiliares mais próximos de Tarcísio. Ele era responsável principalmente pela interlocução com a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), também funcionava como ponte entre o governador e a família Bolsonaro.

A pessoas próximas, Diego afirmou que decidiu deixar o cargo para organizar projetos pessoais na área de comunicação e para ajudar a estruturar a campanha do governador no ano que vem. Ele nega qualquer desgaste com Tarcísio.

Diego cogitou deixar o governo em outras ocasiões, alegando que estava cansado. Agora, avaliou que o fim do ano seria um momento adequado para a mudança.

Um interlocutor de Tarcísio disse que no momento Diego precisa dar apoio à irmã. Com a saída do governo, acrescenta, ele terá mais liberdade para ajudar Michelle a estruturar uma candidatura, seja a senadora pelo Distrito Federal ou como parte de uma chapa presidencial – como candidata a presidente ou vice.

*Estadão Conteúdo

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >