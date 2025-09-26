Irredutível, Eduardo Bolsonaro causa problemas com aliados por anistia

Dentro do PL, a estratégia do deputado tem gerado divisões; enquanto alguns parlamentares apoiam sua postura, outros temem que isso possa prejudicar acordos futuros que beneficiariam o ex-presidente

O deputado Eduardo Bolsonaro tem se destacado por sua defesa intransigente de uma anistia ampla e irrestrita, que incluiria a elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa posição, no entanto, tem gerado desconforto até mesmo entre seus aliados políticos, conforme revelam informações dos bastidores.

Durante um encontro em Nova York com o líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, Sóstenes Cavalcante, Eduardo Bolsonaro reafirmou sua postura, buscando apoio para um projeto que beneficiaria os condenados pelos atos de 8 de Janeiro, após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Dentro do PL, a estratégia de Eduardo Bolsonaro tem gerado divisões. Enquanto alguns parlamentares apoiam sua postura inflexível, outros temem que isso possa prejudicar acordos futuros que beneficiariam o ex-presidente, que está preocupado com a possibilidade de uma prisão em regime fechado.

A estratégia do PL é negociar com o relator do projeto de lei da dosimetria, Paulinho da Força, até o último momento, buscando um meio-termo que agrade a todos os envolvidos. A intenção é apresentar uma emenda no plenário que amplie a anistia para incluir Jair Bolsonaro.

