‘Isso para mim é o objetivo central’, diz Nísia Trindade sobre relação governo e legislativo

Ministra da Saúde concedeu entrevista ao programa Bom dia, Ministro, da TV Brasil

Fotos: Walterson Rosa/MS A ministra da Saúde, Nísia Trindade, tem sido alvo de partidos do Centrão em negociações com o executivo



A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quarta-feira 21, que a aproximação da relação entre o governo federal e o legislativo é o objetivo em sua gestão na pasta. Ela fez a declaração durante o programa Bom dia, Ministro, transmitido pela TV Brasil. “Eu creio que, neste momento, aperfeiçoar as relações com o poder legislativo tenha que ser o foco do governo, e tem sido”, disse. “Chegarmos a um equilíbrio nessa relação. E isso pra mim é o objetivo central”, afirmou. Ao ser questionada sobre pedido do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao Ministério da Saúde, por aporte de R$ 150 milhões para compensação por defasagem da tabela do SUS ao estado. “O governador Caiado esteve com a bancada dos deputados federais do estado e creio que esse é o melhor exercício que temos feito no ministério, estar trabalhando em conjunto com o poder legislativo, com o poder executivo, creio que seja o melhor caminho”, disse. Nísia Trindade tem sido alvo de partidos do Centrão em negociações do Planalto com parlamentares por mais votos a favor de propostas do executivo. O cargo da ministra chegou a ser pleiteado, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já avisou que a função de Nísia não está na mesa de negociações.