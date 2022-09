Itamaraty manifesta repúdio contra atentado a vice-presidente Cristina Kirchner

Em nota, o Ministério de Relações Exteriores se posicionou sobre a tentativa de assassinato da vice-presidente da Argentina

Reprodução/Twitter @evoespueblo Vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi vítima de uma tentativa de assassinato



O Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota nesta sexta-feira, 2, e manifestou repúdio à tentativa de assassinato sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Em publicação oficial, o Itamaraty afirmou que “condena o injustificável ato de agressão” contra a política e repudiou “toda e qualquer forma de violência com motivação política e reitera seu invariável respaldo à irmã nação”. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que autorizou a manifestação da pasta e lamentou o ocorrido. O chefe do Executivo ressaltou ainda que o autor do crime, Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, não saberia manusear a arma – que falhou no atentado – o que teria salvo a vida da política argentina. O brasileiro acusado possui antecedentes criminais no país e será investigado por tentativa de homicídio qualificado.